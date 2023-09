Lautaro Martinez, conto in Champions League da riaprire con l’Inter

Domani sera Lautaro Martinez guiderà l’Inter da capitano contro la Real Sociedad, nell’esordio della Champions League 2023/24. Per l’attaccante si riapre il conto nella massima manifestazione europea, con ben due classifiche da scalare.

RIPARTIRE DALLA NORMA – Alle 21 di domani l’Inter tornerà a giocare in Champions League dopo la finale di Istanbul. E contro la Real Sociedad il capitano dei nerazzurri sarà Lautaro Martinez. Che ritrova la fascia in Europa dopo la doppia semifinale dell’edizione scorsa contro il Milan. In cui proprio il numero 10, nella gara di ritorno, firmò il gol decisivo per l’accesso alla finale. E proprio da quella rete ripartirà domani Lautaro Martinez, per iscrivere ancor più a fondo il suo nome nella storia dell’Inter.

NOME DA INCIDERE – Ad oggi, Lautaro Martinez è il settimo miglior marcatore dell’Inter in Europa. Con 13 reti complessive tra Champions League (10) ed Europa League (3). A parimerito col connazionale Julio Ricardo Cruz, che però ha timbrato il cartellino sempre e solo in Champions. E il posto più vicino nella classifica all time è occupato dall’ex compagno (ed ex amico) Romelu Lukaku, che ha 16 gol in Europa nei suoi trascorsi nerazzurri. Il capitano dell’Inter punterà quindi a superare Big Rom, avvicinandosi il più possibile a Sandro Mazzola (17) e Adriano Leite Ribeiro (18), i più facili da raggiungere in questa classifica. E in quella dei principali goleador in Champions League, dove i due gradini più alti del podio sono occupati proprio da loro. Per farlo, sarà sufficiente fare meglio della scorsa stagione (3 gol totali tra girone e semifinali), con un percorso fino agli ottavi più morbido sulla carta.