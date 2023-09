Inter, Inzaghi in Champions League fa rifiatare i titolari italiani?

Con la Real Sociedad Inzaghi può iniziare a pensare al turnover. Che in particolare può interessare i titolari azzurri della sua formazione.

INIZIA IL TURNOVER – Scollinato il derby, per l’Inter inizia un periodo di fuoco. Sette partite in una ventina di giorni. Di conseguenza, Inzaghi dovrà iniziare a gestire la rosa. A ruotare i suoi uomini. Cominciando proprio dall’esordio in Champions League. E con la Real Sociedad c’è da fare attenzione in particolare ai nazionali italiani.

MINUTI IN NAZIONALE – Parliamo dei titolari di Inzaghi. Quelli che nelle prime partite sono sempre partiti dal primo minuto. Confermati ovviamente anche nella sfida col Milan. Che però proprio coi rossoneri hanno mostrato qualche segno di usura. Nello specifico, parliamo di Barella e Dimarco. Due titolari anche di Spalletti, che nelle settimane di sosta quindi hanno accumulato più minuti nelle gambe giocando in maglia azzurra. Non a caso entrambi sostituiti nel derby, entrambi al minuto sessantaquattro. Il che fa pensare, appunto, alla necessità di una gestione specifica.

I sostituti di Dimarco e Barella sono pronti. Anzi, scalpitano proprio. Si è visto anche col Milan. Carlos Augusto e Frattesi non vedono l’ora di aumentare i loro minuti di campo. E la sfida con la Real Sociedad potrebbe essere la giusta occasione. Perché gli italiani hanno delle scorie da smaltire. E l’Inter è all’inizio di un periodo senza soste. Inzaghi sta valutando ogni necessità.