Real Sociedad-Inter, Alguacil fa la formazione con 2 assenze davanti

Real Sociedad-Inter sarà l’esordio in Champions League per il Gruppo D domani alle ore 21. La squadra di Alguacil si presenta con due assenze in attacco, formazione pressoché definita.

LE ASSENZE – Per Real Sociedad-Inter di Champions League l’allenatore di casa Imanol Alguacil deve rinunciare a un ex… Milan. L’attaccante portoghese André Silva non è a disposizione e alla sua assenza si somma anche quella di Carlos Fernandez, pure lui una punta e squalificato per un’espulsione rimediata al 98′ nel ritorno degli ottavi della scorsa Europa League contro la Roma. A proposito di ex giallorossi, è invece fra i convocati Umar Sadiq. Attacco pressoché obbligato quindi, con Mikel Oyarzabal ancora una volta centravanti (lui che sarebbe un esterno) supportato da Takefusa Kubo e Ander Barrenetxea. Questi due nel primo tempo della partita persa domenica 2-1 col Real Madrid nel primo tempo hanno fatto impazzire i blancos, sia il giapponese sia l’autore dell’illusorio 0-1.

SCELTE SICURE – Contro l’Inter domani la Real Sociedad dovrebbe presentarsi con dieci undicesimi della squadra che ha cominciato la partita avantieri al Bernabéu. L’unico ballottaggio che ha Alguacil è nel ruolo di terzino sinistro, dove Aihen Munoz potrebbe spuntarla rispetto a Kieran Tierney. L’altro laterale sarà Hamari Traoré, preferito ad Alvaro Odriozola (ex della Fiorentina preso dal Real Madrid). Come centrali, davanti al portiere Alex Remiro, ci saranno Robin Le Normand e Igor Zubeldia. Il modulo è un 4-3-3, con Martin Zubimendi vertice centrale a metà campo con interni Mikel Merino e Brais Méndez. Dalla panchina partirà invece Arsen Zacharyan, l’unico vero grosso esborso dell’ultima campagna acquisti: il trequartista armeno, ancora non inserito da titolare, è stato ingaggiato dalla Dinamo Mosca per tredici milioni di euro. Questa la probabile formazione di Alguacil per Real Sociedad-Inter: Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Munoz; Merino, Zubimendi, Méndez; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea.