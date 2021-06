Ranocchia è sempre più vicino al rinnovo con l’Inter: il suo contratto è in scadenza tra pochi giorni, ma il club nerazzurro è pronto a tenerselo stretto a cifre più contenute rispetto al passato

CONTINUITÀ – Andrea Ranocchia è tornato ad alzare un trofeo, con la maglia dell’Inter, dopo la Coppa Italia della stagione 2010/11. È lui il simbolo di un cerchio chiuso (vedi articolo), ma anche di un ciclo che potrebbe riaprirsi proprio ripartendo dal centrale di Assisi. Proprio per questo motivo, il difensore nerazzurro, in scadenza a giugno 2021, potrebbe rinnovare con il club di Steven Zhang.

DETTAGLI – Ranocchia al momento percepisce circa due milioni di euro netti a stagione. Troppo per le casse dell’Inter, che sta cercando di risparmiare proprio tagliando l’esborso per le seconde linee. Il futuro di Ranocchia, in tal senso, potrebbe essere diverso da quello di Danilo D’Ambrosio (anche lui in scadenza). Magari partendo da un contratto, con cifre più basse rispetto al presente, e una durata limitata (magari un anno con opzione).