Ranocchia rinnova al ribasso? Il suo peso nell’Inter esula dal campo

Il contratto di Andrea Ranocchia con l’Inter scade il prossimo 30 giugno. Tuttavia prende quota l’ipotesi rinnovo per il difensore. Anche se a condizioni diverse.

IPOTESI RINNOVO – Andrea Ranocchia è tra i giocatori dell’Inter col contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. E la separazione sarebbe indubbiamente dolorosa, dopo nove stagioni in nerazzurro, e proprio dopo la tanto attesa vittoria dello Scudetto. E di motivi per sperare in un prolungamento della carriera del numero 13 all’Inter ce ne sono. Innanzitutto, il difensore ha da tempo accettato il ruolo di gregario, facendosi trovare sempre pronto all’occorrenza. Inoltre, il suo stipendio è contenuto (1,8 milioni di euro l’anno) e si vocifera che sarebbe anche disposto a ridurselo pur di difendere il titolo di Campione d’Italia (vedi articolo). Un rinnovo al ribasso avrebbe quindi solo che benefici, tanto per il bilancio quanto per lo spogliatoio dell’Inter.