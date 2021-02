Perisic di sacrificio in Inter-Lazio: nuovo titolare a sinistra? Dipende da lui

Condividi questo articolo

Photo 196750563

Perisic come Christian Eriksen (vedi QUI), raccoglie la fiducia di Antonio Conte e ne fa tesoro. Prestazione di alto livello ieri in Inter-Lazio per il croato che adesso si candida seriamente per una maglia da titolare sulla fascia sinistra.

FASCIA SINISTRA – Perisic, titolare ieri in Inter-Lazio 3-1, ha finalmente accolto le indicazioni del tecnico giocando una partita intelligente. Prestazione sorprendente la sua, e soprattutto di sacrificio in entrambe le fasi. Sempre puntuale in copertura, aiutato anche da un sempre impeccabile Alessandro Bastoni, Perisic lavora bene anche sulla manovra in avanti, seguendo praticamente tutte le azioni offensive della squadra, come in occasione del contropiede di Lautaro Martinez che dalla destra vede il croato dalla parte opposta che riesce ad agganciare magistralmente il pallone e appoggiare per Romelu Lukaku che calcia successivamente con il sinistro. Sei mezzo il voto dato dalla nostra redazione a Perisic (QUI le pagelle), che risponde presente alla fiducia del mister e si candida seriamente per una maglia da titolare sulla fascia sinistra, provando a scavalcare le gerarchie che vedono attualmente ancora Ashley Young il preferito del tecnico italiano, ma la situazione potrebbe cambiare e dipenderà solo da Ivan.