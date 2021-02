Barella piace alla Juventus? E l’agente chiede subito più soldi all’Inter – Rai

Barella è diventato l’oggetto del desiderio e per questo della discordia. Tra Inter e Juventus non è ancora finita. Come riportato da Ciro Venerato – giornalista di “Rai Sport” -, ora entra in scena il nuovo contratto per il centrocampista azzurro

ADEGUAMENTO MERITATO – L’interesse della Juventus per Nicolò Barella, che sarebbe (condizionale d’obbligo…) uno dei motivi dello scontro verbale tra Lele Oriali e Fabio Paratici al termine di Juventus-Inter di Coppa Italia, ha portato alcuni effetti. Almeno a livello mediatico. L’agente del centrocampista nerazzurro ha già chiesto un aumento di 2 milioni di euro relativo all’ingaggio previsto nel prossimo contratto. Tutto ciò dopo l’interessamento della Juventus. Da ricordare che l’Inter lavora da tempo sul rinnovo con adeguamento per Barella che, come tutti gli altri, dovrà aspettare tempi migliori per mettere nero su bianco. Nonostante i tentativi di mettere zizzania nell’ambiente nerazzurro, nulla di cui preoccuparsi, quindi.