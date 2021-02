Eriksen ancora titolare, in Inter-Lazio nuovo passo in...

Eriksen ancora titolare, in Inter-Lazio nuovo passo in avanti del danese

Eriksen è stato confermato tra i titolari in Inter-Lazio. Conte lo ha scelto come interno sinistro, vale a dire il ruolo in cui lo ha bocciato per un anno intero.

NUOVA RISORSA – Eccoci qui ancora a parlare di Eriksen. Conte ha confermato le impressioni delle ultime settimane mandando il danese in campo da titolare. Contro la Lazio. In un big match. Di nuovo. Il secondo consecutivo. Una serie di cose che fino a un mese fa sarebbero state semplicemente incredibili. Il loro rapporto tecnico insomma è totalmente cambiato. E contro i biancocelesti c’è stato un ulteriore passo in avanti.

INTERNO VERO – In Coppa Italia contro la Juventus Eriksen aveva giocato da titolare, ma in un’impostazione particolare e specifica. In pratica formando una coppia di registi a fianco di Brozovic. Con la Lazio invece ha interpretato il ruolo di interno sinistro del 3-5-2 in modo più canonico. Abbinando fase offensiva e difensiva. Ecco la sua heatmap presa da Whoscored:

In una squadra con impostazione generale con baricentro basso il danese ha avuto licenza di sganciarsi in avanti. A supporto dei giocatori più offensivi. Aiutando lo sviluppo del gioco e fornendo anche idee di qualità.

RIVOLUZIONE – Da sottolineare, come si diceva all’inizio, la svolta nel rapporto tecnico tra il giocatore e Conte. Per un anno Eriksen è stato ostracizzato, proprio per la sua incapacità di coprire il ruolo in cui lo si è visto contro la Lazio. Troppo svagato, troppo molle in fase difensiva, poco applicato. In un mese tutto è cambiato. Tanto che il tecnico non solo lo ha mandato in campo da titolare, ma in due gare in cui la fase difensiva era al primo posto. Una svolta ormai totale.