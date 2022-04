Perisic, 4 assist nelle ultime 4 partite. Ecco perché Gosens può aspettare

L’Inter è tornata a vincere e macinare gioco con i nerazzurri che hanno ritrovato gli assist decisivi di Ivan Perisic, in un momento di grazia. Il momento di forma del croato spiega la panchina continua di Robin Gosens.

MOMENTO – E’ arrivato Robin Gosens nel mercato invernale e da lì, Ivan Perisic, ha cambiato marcia. Prestazioni in crescendo, assist decisivi e sempre più determinante nello scacchiere di Inzaghi. Il tecnico stesso ha ammesso in conferenza post Spezia: «Gosens è stato sfortunato visto il momento di Perisic». Il croato è il titolare a tutti gli effetti e lo confermano i 4 assist sfornati nelle ultime 4 partite: 2 col Verona, 1 con lo Spezia e 1 con la Fiorentina. L’esterno croato con molta probabilità si troverà con la società nelle prossime settimane per discutere il rinnovo di contratto. Ciò che è sicuro è che il presente ha un nome, quello del croato. Per il futuro, chissà.