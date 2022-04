Onana in panchina… e l’Ajax perde la finale di Coppa con il Psv

L’Inter attende di giocare la semifinale di ritorno contro il Milan per accedere alla finalissima contro la vincente di Juventus-Fiorentina. Intanto il futuro portiere dell’Inter, Andre Onana, è stato escluso dall’Ajax per la finale di Coppa (vedi articolo). Risultato? 2-1 Psv e coppa a Rotterdam.

RISULTATO – L’Inter per volare in finale di CoppaItalia deve battere il Milan nella semifinale di ritorno. Intanto però farà sicuramente discutere l’esclusione di Andre Onana dall’11 titolare per la finale di Coppa di Lega in Olanda tra Psv ed Ajax. Una sorta di punizione per il futuro estremo difensore dell’Inter che ha visto la partita comodamente in panchina e ha osservato i suoi perdere il trofeo. Dopo il vantaggio dell’Ajax infatti, il Psv ha prima pareggiato e poi completato la rimonta in due minuti portandosi a casa il titolo. Insomma, oltre al danno anche la beffa.