Inter, col Milan 0 su 3 in stagione. Ma ora c’è il match più importante

L’Inter si appresta ad affrontare il match di ritorno di Coppa Italia contro il Milan. I nerazzurri però in stagione non hanno mai vinto contro i rossoneri e questo dato non è di buon auspicio. Ma di sicuro, ora, arriva il match più importante.

IMPORTANZA – L’Inter si prepara ad affrontare il match di ritorno di Coppa Italia contro il Milan martedì a San Siro. Ci sarà il tutto esaurito con i nerazzurri chiamati assolutamente a vincere per volare in finale. Intanto però, dati alla mano, vien da pensare come l’Inter non abbia ancora mai battuto il Milan in tre incroci in stagione. Precisamente sono arrivati due pareggi (1-1 e 0-0) e una sconfitta, 1-2 nel derby di ritorno di campionato che di fatto ha riaperto ogni discorso scudetto piantando l’Inter in un periodo di crisi non indifferente. Ora serve vincere il prossimo derby perché è quello più importante di tutti.