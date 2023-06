Per Lautaro Martinez Manchester City-Inter traguardo doppiamente storico

Lautaro Martinez si appresta a giocare Manchester City-Inter, finale di Champions League 2022/23. Allo Stadio Olimpico Ataturk di Istanbul l’argentino raggiungerà inoltre un altro traguardo storico per se stesso.

PRIMA VOLTA – Per Lautaro Martinez, e per tutti i suoi compagni, Manchester City-Inter sarà la prima finale di Champions League della propria vita. E questo è già di per sé un traguardo storico, specialmente per come si è configurato in questa stagione. I nerazzurri arrivano alla finale di domani sull’onda dell’entusiasmo, ma un entusiasmo sereno e spensierato. E arrivano allo Stadio Olimpico Ataturk di Istanbul trascinati proprio da Lautaro Martinez. Che, comunque vada, rimarrà nella storia dell’Inter come l’autore del gol valso l’accesso alla finale. Siglato per di più per sancire la sconfitta definitiva del Milan in semifinale. Tra l’altro, la rete numero 99 per lui con la maglia nerazzurra. E se il traguardo delle 100 reti lo ha poi superato vidimando la vittoria della Coppa Italia (doppietta in finale contro la Fiorentina), ora lo attende un altro importante riconoscimento.

Lautaro Martinez, la prima finale di Champions League non si scorda mai

CIFRA TONDA – Manchester City-Inter di domani sera (fischio d’inizio alle 21.00) sarà la partita numero 300 di Lautaro Martinez con i club. Il Toro di Bahia Blanca ha infatti 62 presenze totali in quattro stagioni col Racing, squadra che lo lanciò, e 237 in cinque stagioni con l’Inter. Non si tratta certo di un traguardo prestigioso quanto quelli realizzativi (vedi appunto i 100 gol in nerazzurro). E probabilmente lo stesso argentino non è forse consapevole della rilevanza statistica di questa finale. Tuttavia, appare come una felice coincidenza che attribuisce ancor più valore alla partita di domani. In cui Lautaro Martinez è chiamato a giocare senza paura (non che ci fossero dubbi), guidando l’Inter verso un sogno.