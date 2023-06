Zilliacus fa un passo indietro: «Inter non in vendita! In finale…»

Thomas Zilliacus, il miliardario finlandese interessato all’Inter, attraverso un post pubblicato sui social ha fatto un passo indietro riguardo la possibile acquisizione del club, parlando anche della finale di Champions League.

IL CLUB – Thomas Zilliacus fa un passo indietro riguardo le voci che parlano di un suo acquisto imminente, e azzarda un pronostico: «Ultimamente il mio nome è stato legato all’Inter. È un grande club con una storia fantastica. Il proprietario ha tuttavia dichiarato che il club non è in vendita. Rispettiamolo tutti e sosteniamo l’Inter in finale. Prevedo una vittoria di misura dei nerazzurri». Di seguito il post pubblicato su Twitter

Lately my name has been linked to Inter Milan. It is a great club with a fantastic history. The owner has however said the club is not for sale. Let's all respect that and support #Inter in tomorrow's final. I predict a narrow win for #nerazzurri. #SerieA #bellaitalia #Champions

