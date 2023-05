Per Lautaro Martinez 101 gol con l’Inter! Solo 2+8 meglio di lui

Lautaro Martinez firma la doppietta in Fiorentina-Inter che vale la vittoria della Coppa Italia. E sale a 101 gol in maglia nerazzurra, iscrivendosi ad un club molto prestigioso.

MIGLIOR STAGIONE – Lautaro Martinez si prende sempre più la copertina della stagione 2022/23 dell’Inter. E dopo aver segnato il gol che vale l’accesso alla finale di Champions League, mette la sua firma indelebile anche sulla vittoria della Coppa Italia. La seconda consecutiva per i nerazzurri, la nona nella storia. Due gol da micidiale predatore per Lautaro Martinez, che sale così a 27 reti stagionali. Facendo della 2022/23 la miglior stagione della sua carriera, avendo superato i 25 gol dell’anno scorso. Ma soprattutto sono due reti che permettono all’argentino di sfondare il muro della tripla cifra. 101 gol complessivi con l’Inter, un traguardo straordinario per il numero 10, che iscrive sempre più a fondo il suo nome nella storia nerazzurra, entrando a far parte di un ristrettissimo gruppo di calciatori.

CLUB ESCLUSIVO – Nella storia dell’Inter, solo dieci giocatori prima di Lautaro erano riusciti a segnare almeno 100 reti. Di questi, due hanno addirittura superato le 200 reti. Parliamo di Alessandro Altobelli (209 gol in 466 presenze) e di Giuseppe Meazza (284 reti). In questo club troviamo poi Roberto Boninsegna (171 gol), Luigi Cevenini (158 nel primo ventennio del secolo scorso), Sandro Mazzola (158 anche lui), Benito “Veleno” Lorenzi (143 gol), Istvan Nyers (133) e Ermanno Aebi. Quest’ultimo è il più vicino da raggiungere per Lautaro Martinez, avendo segnato 106 reti tra il 1910 e il 1922. Ci sono poi due attaccanti del passato più recente in questo gruppo. Ovviamente parliamo di Mauro Icardi e Christian Vieri, rispettivamente 124 e 123 gol con l’Inter. Questo significa che il Toro è il terzo miglior attaccante degli ultimi 35 anni della storia nerazzurra.