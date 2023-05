Nota tattica di Fiorentina-Inter: Lautaro Martinez firma la vittoria

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Fiorentina-Inter parliamo della prestazione di Lautaro Martinez.



MVP DELLA COPPA ITALIA – Se l’Inter ha vinto la sua nona Coppa Italia il merito è di Lautaro Martinez. L’attaccante con due pezzi di bravura ha deciso l’incontro, ribaltando l’1-0 iniziale. E tanto è bastato. Una prestazione da trascinatore, sfruttando al massimo le occasioni avute in una partita di grande sofferenza generale.

SACRIFICIO E LOTTA – Il Toro ha giocato dietro a Dzeko, adattandosi a fare la seconda punta e raccordare il gioco. Questa è la sua heatmap presa da Sofascore:

La sua gara è stata in primis di corsa, lotta, tagli e movimenti. In totale per il numero 10 sono stati 9,121 i km percorsi in 84 minuti. Nonostante questo e una squadra che lo ha supportato poco e male, Lautaro ha messo insieme numeri di grande qualità. Anche al di là dei due gol segnati.

QUALITÀ NEL GIOCO E IN AREA – I tocchi di Martinez sono 34, con 17 passaggi realizzati al 71%. Con questi, in un contesto difficile e spesso abbandonato a sé stesso o quasi, ha prodotto 3 passaggi chiave (primo dell’Inter), 3 occasioni da gol (primo dell’Inter) e una grande occasione. Poi c’è la qualità in area avversaria. Rispetto ad altre occasioni in cui il Toro ha bombardato gli avversari per arrivare a segnare, stavolta ha trionfato in efficienza. 2 conclusioni, entrambe in porta, per 2 gol. Un Lautaro di qualità. Decisivo per trascinare l’Inter alla vittoria.