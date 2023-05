Inter stanca nella vittoria con la Fiorentina? I dati dicono di no

In Fiorentina-Inter i nerazzurri sono sembrati fisicamente in difficoltà rispetto ai viola. I dati però riportano una realtà dei fatti diversa.

GARA DI SOFFERENZA – Vedendo le partite, una squadra può sembrare più o meno brillante dal punto di vista fisico a seconda dell’andamento della gara. Chi vince spesso sembra nettamente superiore per corsa. Per l’Inter nella vittoria in Coppa Italia non è stato così. I nerazzurri sono sembrati in sofferenza, per tutta la gara. A tratti persino in balia degli avversari. Quindi, stanchi e scarichi. I dati però restituiscono una realtà differente.

DATI SUPERIORI – Il report della Lega Serie A riporta i dati della corsa della finale di Coppa Italia. E analizzandoli il quadro risulta chiaro. L’Inter ha percorso più chilometri totali della Fiorentina: 111,875 a 107,383. Non solo. I nerazzurri hanno persorso più distanza in corsa (65,505 km contro 58,887), più distanza in sprint (9,537 km contro 8,816 km). Pure a una velocità media maggiore (7,04 km contro 6,84). Fisicamente quindi l’Inter è andata meglio della Fiorentina. I problemi sono stati di altra natura.