Pavard profilo Inter-nazionale a disposizione di Inzaghi: questione di ruolo

Pavard è il profilo scelto dalla dirigenza dell’Inter per rafforzare il reparto difensivo di Inzaghi. Un profilo internazionale non da poco, soprattutto per la sua duttilità.

INTERNAZIONALE – Sembra veramente agli sgoccioli la trattativa tra Inter e Bayern Monaco per Benjamin Pavard, ma senza troppe illusioni. Questa sessione di mercato ha “regalato” tante sorprese in negativo, soprattutto per quanto riguarda i nerazzurri. Da Romelu Lukaku a Lazar Samardzic, passando anche da Gianluca Scamacca. Fronte Benjamin Pavard c’è fiducia, quella che non ha mai perso Simone Inzaghi, ancora alla ricerca del terzo difensore centrale. I titolari dalla scorsa stagione sono gli stessi: Matteo Darmian, Francesco Acerbi (all’occorrenza Stefan de Vrij) e Alessandro Bastoni, presente anche Yann Bisseck in panchina e, volendo, anche Federico Dimarco arretrato. Ma quel che serve, ad oggi, è il vero sostituto di Milan Skriniar, che sia all’altezza. Ed ecco il nome di Pavard dal Bayern Monaco: 27 e ha già vinto tutto.

INZAGHI LO ASPETTA – Altro che difensore di esperienza o semplice tappabuchi, l’Inter con il nuovo difensore in arrivo dal mercato fa sul serio. Pavard è sicuramente un giocatore di livello internazionale, e l’Inter per lui non è da meno. Lui la sua preferenza l’ha già espressa da tempo, anche al Bayern Monaco. Per lui è anche una questione di ruolo: in Bundesliga continua a fare il terzino destro (questo il suo ruolo naturale), ma la sua volontà è quella di tornare a giocare da centrale, ruolo che ha ricoperto tantissime volte in carriera. Schierato in quella zona del campo, Pavard riesce a sfruttare al meglio tutte le sue caratteristiche tecniche per accompagnare la costruzione dell’azione, in sostanza quello che fa abitualmente Bastoni dal lato sinistro.