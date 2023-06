Onana per l’Inter più importante del previsto: insostituibile

André Onana nel giro di un anno si è preso il suo posto all’Inter, dimostrando di essere anche uno dei migliori portieri della Champions League. Una pedina più importante di ciò che si pensi per la squadra nerazzurra, che è difficilmente sostituibile. Per un motivo ben preciso.

TROPPO IMPORTANTE – Sebbene in molti possano pensare che una cifra monstre per un portiere sia sempre da accettare, questo discorso non regge per quanto riguarda André Onana e l’Inter (vedi articolo). La presenza dell’estremo difensore camerunense in nerazzurro ha letteralmente trasformato la squadra e il suo modo di giocare. Non solo tra i pali, dove le sue parate e le sue prestazioni hanno aiutato i nerazzurri ad arrivare a giocarsi fino all’ultimo secondo la finale di Champions League. Ma anche per la capacità di impostare il gioco da dietro. Senza contare, qualità forse più importante di tutte, la natura da leader vero mostrata da Onana in questa stagione.

INSOSTITUIBILE – Se le caratteristiche tecniche si possono trovare anche in altro portiere, la leadership di Onana è ben difficile da poter sostituire. Una qualità innata sulla quale non si può lavorare. Nel corso della stagione il portiere nerazzurro ha rilasciato spesso dichiarazioni importanti, mostrando tutta la sua voglia di vincere e la sua capacità di scrollarsi ogni timore o tensione di dosso. Una qualità necessaria per poter fare il titolare in una squadra come l’Inter. Una qualità che, oltre a Onana, ben pochi hanno non solo in nerazzurro, ma nel calcio in generale. Ecco perché la sua importanza non si può quantificare, nemmeno di fronte a un’offerta importante.