Onana richiesto dal Chelsea, che però è su un altro portiere di Serie A – CdS

Onana ha fatto un’ottima stagione, la prima all’Inter, e questo accende i radar del mercato su di lui. Il Chelsea è la squadra interessata, come riporta il Corriere dello Sport, ma non è l’unico portiere che i Blues vorrebbero.

A RISCHIO – Il Chelsea, come se non gli bastasse aver comprato mezza Europa nell’ultimo anno per far un flop clamoroso, vuole anche André Onana. Se ne parla già da un po’, ma il Corriere dello Sport inserisce il portiere fra i discorsi che bisognerà fare tra i londinesi e l’Inter, in primis su Romelu Lukaku (vedi articolo). Una sua cessione sarebbe la migliore possibile a livello economico, viste le prestazioni e l’arrivo da svincolato un anno fa. Ma, come ovvio, Onana andrà via solo per fare cassa con un’offerta di livello. E la possibilità di trovare un sostituto adeguato, che non può essere (solo) il giovane Theo Sander (vedi articolo). Occhio quindi alle folli spese del Chelsea, che oltre a Onana ha messo gli occhi anche su un altro portiere dalla Serie A: Mike Maignan del Milan.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno