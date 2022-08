Onana ha esplosività e si è integrato bene. Ecco come verrà gestito – CdS

L’Inter ha giocato sabato in amichevole contro il Lione uscendo dal campo di Cesena con il punteggio di 2-2. Merito anche di Onana e dunque, come verrà gestita l’alternanza con Handanovic?

ALTERNANZA – L’Inter quest’anno ha due giocatori in porta di altissimo livello: Handanovic e Onana. Potenzialmente, viste le doti, due titolari. Ahimè nel calcio ne può giocare soltanto uno e Simone Inzaghi, come spiega il Corriere dello Sport, sotto questo aspetto deve essere bravo a gestirli. Nelle sue idee sappiamo bene come il portiere titolare sia Handanovic con Onana suo vice, ma il fatto di avere un titolare pronto in panchina può mantenere alta la concentrazione del capitano nerazzurro e spronarlo. Come funzionerà l’alternanza? Molto semplice. Può essere che Inzaghi faccia come successo alla Juventus tra Buffon e Szczesny e quest’ultimo e Perin poi, ovvero con il “secondo” buttato nella mischia in qualche partita. La cosa che aiuta Onana è anche il fatto di essere un portiere esplosivo e con doti fisiche uniche, ma anche con la capacità di integrarsi alla grande in un nuovo spogliatoio come quello dell’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti