Inter, altro che riposo! Nuovo allenamento congiunto con una novità – CdS

L’Inter a giocato sabato una nuova amichevole contro il Lione pareggiando 2-2. Simone Inzaghi però è pronto a non dare riposo ai suoi giocatori ed ecco il programma della settimana.

PROGRAMMA – Niente riposo in casa Inter, testa bassa e pedalare. Ecco, questo è un po’ il messaggio che Simone Inzaghi vuol far entrare in testa ai suoi. Avere la consapevolezza che sarà una stagione dura, a lungo andare, sarà fondamentale. Ed è per questo che Inzaghi, in questa settimana, continuerà a far correre i suoi giocatori, quesa volta non più giovedì ma mercoledì. Come spiega il Corriere dello Sport infatti, mercoledì ci sarà un nuovo allenamento congiunto contro la Pergolettese, squadra di Serie C, ad Appiano Gentile. Poi sabato la sfida al Villarreal. Insomma, Inzaghi sta simulando quello che sarà perché anche stagione iniziata si giocherà ogni tre giorni.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti