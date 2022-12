Onana divide il Camerun: tanti commenti alle sue parole. Ma ora solo l’Inter

Con le sue parole di oggi (vedi articolo), André Onana ha attirato diversi commenti da parte dei sostenitori del Camerun. Ognuno con opinioni diverse, in quello che è diventato un vero e proprio affare di stato. Ma ora il portiere deve concentrarsi solo sull’Inter.

DIVISIONE – André Onana divide i tifosi del Camerun. Con le sue parole, il portiere ha voluto sottolineare ancora una volta la bontà della posizione presa nel caso che ha visto la sua esclusione dai Mondiali. Parole, le sue, che hanno attirato commenti dal tenore diverso. Tra chi lo sostiene e chi non è proprio contento (per usare un eufemismo) del suo comportamento. In ogni caso ora André Onana deve concentrarsi solo e unicamente sull’Inter. Rientrato a Milano, Simone Inzaghi lo aspetta per lavorare anche con lui in vista della seconda parte di stagione. Ma non ci sono dubbi che un giocatore forte mentalmente come lui non si lasci condizionare da quanto accaduto.