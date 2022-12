Danilo: «Croazia pericolosa con giocatori eccellenti. Brozovic…»

In conferenza stampa alla vigilia del quarto di finale tra Croazia e Brasile, Danilo ha parlato degli avversari. In particolar modo di Marcelo Brozovic, giocatore con cui ha giocato in Italia nei vari Inter-Juventus disputati.

CENTROCAMPO DI LIVELLO – Danilo non ha intenzione di sottovalutare la Croazia. Il Brasile domani sarà impegnato proprio contro la formazione guidata da Zlatko Dalic, di cui il giocatore della Juventus ha parlato in questi termini: «La Croazia ha segnato cinque gol e ne ha presi solo due fino a ora. In sei partecipazioni ai Mondiali sono arrivati in finale e tre volte ai quarti. Hanno giocatori eccellenti come Modric, ma anche Kovacic, Perisic e Brozovic. Sono giocatori con cui ho avuto il piacere di giocare. Sarà una partita che richiederà il nostro massimo livello sotto tutti gli aspetti, dobbiamo essere pronti».