Onana, contro il Bayern Monaco il numero 24 chiude un cerchio

Andre Onana, nonostante Inzaghi ieri abbia schierato diverse riserve, è sceso comunque in campo per difendere i pali della porta nerazzurra. Ieri, il camerunense ha chiuso un cerchio che si era aperto proprio contro i bavaresi lo scorso 7 settembre

UN CERCHIO – Onana apre, Onana chiude. Ieri il camerunense è sceso in campo contro il Bayern Monaco nella sesta giornata della fase a gironi di UEFA Champions League (qui la pagella del camerunense). Complice l’infortunio di Handanovic – che comunque era presente in panchina – il camerunense ha fatto gli straordinari contro i bavaresi. Ieri, però, Onana ha chiuso un cerchio che era iniziato proprio contro il Bayern Monaco il 7 settembre. A San siro l’Inter esordisce in Champions League contro la squadra di Nagelsmann. Simone Inzaghi, spinto forse dalla tifoseria che chiedeva a gran voce l’inserimento di Onana, fa esordire il classe ’96. Il risultato è lo stesso di ieri sera, ma il clima in quel settembre era molto cupo, dato l’inizio stentato in campionato. A distanza di quasi due mesi, le cose sono cambiate: Onana è diventato il titolare designato, e l’Inter è tornata a vincere, riuscendo ad accedere agli ottavi di Champions League in un girone di ferro. Ora l’obiettivo è chiudere bene in campionato – a cominciare dal match contro la Juventus di domenica – e riprendere la corsa al primo posto da gennaio.