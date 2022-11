Bayern Monaco-Inter, pagelle: Barella cresce, Lautaro Martinez sbaglia!

Bayern Monaco-Inter termina 2-0. La squadra di Inzaghi, rimaneggiata e senza stimoli essendo già qualificata, chiude con una buona prestazione ma non completamente sufficiente. Buone risposte dal solito Barella, meno da Lautaro Martinez capitano. Le riserve non brillano abbastanza, però. Di seguito le pagelle di Bayern Monaco-Inter in Champions League

ANDRÉ ONANA 6 – Non ha colpe nell’1-0 subìto e non ha paura di trattare il pallone con i piedi. Bravo a fine primo tempo in uscita su Choupo-Moting. Sempre attento tra i pali ma sulla conclusione del connazionale nella ripresa non fa nemmeno in tempo a pensare alla parata.

Bayern Monaco-Inter, pagelle – DIFESA

MATTEO DARMIAN 6.5 – Eroico quando deve difendere la porta solo contro tutti. La partita sarà anche inutile ai fini del risultato ma non è certo la serata migliore per fare figuracce. Rischia un paio di volte ma da terzo destro fa anche meglio rispetto alle più rosee aspettative. Vero jolly.

STEFAN DE VRIJ 5 – Soffre molto più del previsto Choupo-Moting già prima del bellissimo gol. Sfortunato nell’entrare nell’azione che porta al vantaggio bavarese su calcio d’angolo (fallo?). Da capitano, poi, non blinda come dovrebbe la porta difesa da Onana: marcatura a distanza?

– Dal 77′ MILAN SKRINIAR SV – Entra a partita ormai finita. Buono che abbia rifiatato un po’.

FRANCESCO ACERBI 6.5 – Altra buona prova da terzo sinistro in difesa. Non ha gli spunti offensivi di Bastoni ma è deciso in copertura. Peccato per il gol in fuorigioco a inizio ripresa.

Bayern Monaco-Inter, pagelle – CENTROCAMPO

RAOUL BELLANOVA 6 – Tanta corsa e troppi appoggi all’indietro, all’inizio. Crea e distrugge. Sbaglia e prova a rimediare. Fa tutto da solo. La volontà non gli manca, la scelta giusta ogni tanto sì. A partire da quella degli scarpini. Degno alter ego dell’ultimo Dumfries, con pregi e difetti.

NICOLÒ BARELLA 7 – Ci ha preso gusto. E allora tira – e bene! – verso la porta a ogni pallone buono. Il rigore a inizio partita per fallo di mano di Mané non arriva, la prestazione in fondo non manca. L’unico positivo in mezzo al campo nel quintetto titolare. E non solo. Carico. Il migliore.

– Dal 60′ HAKAN CALHANOGLU 6 – Torna nel suo ruolo, mettendo ordine. Prove da mezzala in vista del rientro di Brozovic? Uno spoiler di Juventus-Inter ma non è detto sia la soluzione ideale.

KRISTJAN ASLLANI 5.5 – La timidezza non è di aiuto, mai. La troppa timidezza è un problema, sempre. Nella sua prestazione sono più le cose che mancano che quelle da salvare. Male in copertura più che in regia. All’Allianz Arena è comprensibile, però. Come al Camp Nou…

ROBERTO GAGLIARDINI 5.5 – Come Asllani ma senza l’alibi della giovane età. Contro i fuoriclasse del Bayern Monaco si notano molto di più i (tanti) difetti che i (pochi) pregi. Impossibile chiedere di più, comunque. Entra nelle rotazioni ma senza produrre granché.

– Dal 60′ HENRIKH MKHITARYAN 6 – Non cambia la partita ma la sua mancanza si nota. Eccome se si nota. Inzaghi davvero pensa di poterne fare a meno dopo il rientro di Brozovic?

ROBIN GOSENS 6 – Non sfonda in attacco come dovrebbe ma ci prova a più riprese e qualche pericolo al cross lo crea. Per poco non affonda in difesa, dove rimedia con un giallo a un possibile pasticcio a fine primo tempo ma poi si fa valere. Poteva essere la partita della svolta, si tratta dell’ennesima chance sprecata: fa 30 a fatica ma mai 31. Sufficienza risicata ma meritata.

Bayern Monaco-Inter, pagelle – ATTACCO

LAUTARO MARTINEZ 4.5 – Sbaglia un gol a porta vuota su assist di Gosens e permette a Pavard di colpire indisturbato di testa. Nel primo caso sbaglia quello che è il suo compito, nel secondo caso la domanda è una sola: perché? Cresce molto nella ripresa, soprattutto nel gioco “alla Lukaku” spalle alla porta. Non buona la prima da capitano. Frastornato. Il peggiore.

– Dal 60′ EDIN DZEKO 6.5 – Mezz’ora di gran classe e per poco non accorcia le distanze nel recupero. La notizia migliore è che sta bene dopo la preoccupazione della vigilia: testa alla trasferta di Torino, dove contro la Juventus servirà dal 1′ e non solo per via dell’assenza di Lukaku.

JOAQUIN CORREA 5 – Lautaro Martinez sbaglia, è vero. L’altro argentino non può farlo, perché non tocca un pallone che sia uno. Fuori dal gioco, fuori da tutto. Si sveglia un po’ nella ripresa ma è già troppo tardi per lasciare il segno. Un fantasma a Monaco di Baviera.

– Dal 77′ VALENTIN CARBONI SV – Si fa notare più che altro per l’ammonizione al 90′.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 5.5 – L’insufficienza non è figlia della sconfitta, prevedibile, ma della gestione. Sceglie una formazione rimaneggiata ma non troppo, poi dà spazio ai titolari anziché ai giovani. A partita ormai compromessa e persa, inutile insistere nelle rotazioni: testa alla Juventus da subito. Probabilmente sarebbe stato più utile un test basato sul cambio modulo. Tradizionalista.

Le pagelle degli avversari: il Bayern Monaco di Nagelsmann

BAYERN MONACO – Ulreich 6; Mazraoui 6.5 (dal 66′ Musiala 6.5), Upamecano 6 (dal 46′ A. Davies 6), Pavard 8, Stanisic 6; Kimmich 7, Sabitzer 5.5; Coman 6 (dal 77′ Wanner SV), Gravenberch 6, Mané 6 (dal 66′ Gnabry 6); Choupo-Moting 7.5 (dal 73′ Tel 6). All. Nagelsmann 7

