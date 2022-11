De Vrij: «Inter, obiettivo comunque riuscito. Si vedono miglioramenti»

De Vrij era in campo in Bayern Monaco-Inter 2-0, sesta e ultima partita del Gruppo C di Champions League. A Inter TV, il calciatore nerazzurro è apparso tranquillo nonostante la sconfitta.

TESTA ALLA PROSSIMA – Stefan de Vrij volta pagina dopo Bayern Monaco-Inter: «Penso che si veda che la squadra sta crescendo. Qua è difficile per tutti, è una squadra fortissima a livello europeo. Sapevamo che sarebbe stata dura, ce l’abbiamo messa tutta per fare risultato e fare una buona prestazione. Purtroppo non siamo riusciti a fare risultato, ma si vedono miglioramenti. L’obiettivo era passare il girone, ci siamo riusciti in un gruppo molto difficile. Bravi per aver raggiunto l’obiettivo, anche se questa partita eravamo già qualificati volevamo fare una buona prova. Penso che si veda che il gruppo è unito, c’è un buon spirito e atteggiamenti positivi. Siamo sulla strada giusta, però ci sono ancora margini di crescita».