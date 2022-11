Cesari: «Episodio difficilissimo, ma Mané si ripara: decisione corretta»

Graziano Cesari, negli studi di Mediaset Infinity, commenta l’episodio più discusso della partita tra Bayern Monaco e Inter, ovvero il presunto fallo di mano di Mané sulla conclusione da fuori di Nicolò Barella

DECISIONE CORRETTA – Questo afferma Graziano Cesari riguardo all’episodio più dubbio della partita tra Bayern Monaco e Inter: «Episodio difficilissimo da interpretare. Siamo al minuto 7, il tiro fortissimo di Barella viene bloccato da Mané che para per proteggersi il viso o per bloccare la traiettoria del tiro diretto in porta? L’arbitro decide che il giocatore del Bayern si è riparato il volto dal tiro. Che è talmente improvviso che è normale che un giocatore muovi il tronco e pari. Quando impatta sul braccio destro è nel volume del corpo. Anche io avrei dato calcio d’angolo».