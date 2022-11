Inzaghi: «Inter, distanze accorciate dalle big! Su un gol poco attenti»

Inzaghi si è presentato in sala stampa all’Allianz Arena al termine di Bayern Monaco-Inter 2-0. L’allenatore è contento, nonostante la sconfitta, per come la squadra si sia espressa.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Bayern Monaco-Inter.

Che valore dà a questa partita?

Abbiamo giocato contro una squadra fortissima, una delle migliori d’Europa. C’è stato il rigore-non rigore di Barella, che senza quel tiro probabilmente era gol. Poi l’occasione di Lautaro Martinez, quindi abbiamo preso gol. Sono molto soddisfatto per questa qualificazione, qui a Monaco secondo me abbiamo fatto una partita seria e organizzata.

Qual è la distanza fra l’Inter e le big?

In questo girone penso che le distanze si siano accorciate. Pensiamo al Liverpool l’anno scorso, abbiamo giocato con Barcellona e Bayern Monaco giocandocela in tutte le gare. La differenza la fanno i particolari, abbiamo concesso un gol su calcio piazzato dove potevamo essere più attenti.

Inzaghi, come giudica Correa?

Secondo me gli attaccanti siamo riusciti a cercarli troppo poco nel primo tempo. Nel secondo un pochettino meglio, lui e Lautaro Martinez hanno cercato di darci una mano facendo quello che dovevano fare. Poi sono entrati Dzeko e Carboni in un momento difficile, dove c’eravamo allungati anche con le distanze.