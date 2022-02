Nota tattica di Inter-Sassuolo: tanti, tantissimi tiri, nessun gol segnato

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Inter-Sassuolo parliamo della sterilità offensiva e dei problemi legati a concretizzare le tante occasioni create.



TANTI TIRI, NESSUN GOL – L’Inter contro il Sassuolo ha perso una partita piena di contraddizioni statistiche. In primis in una voce: lo zero in quella dei gol segnati. Nelle ultime gare i nerazzurri avevano mostrato una certa difficoltà a produrre conclusioni. Contro i neroverdi la musica è cambiata. Ma questo non fa che aggravare la situazione visto il risultato finale.

UN BOMBARDAMENTO – L’Inter col Sassuolo ha perso per 0-2. Un risultato beffardo se guardiamo le statistiche. Gli uomini di Simone Inzaghi infatti hanno prodotto ben 29 tiri. Un numero nettamente superiore alle ultime uscite, ma anche alla media stagionale dell’Inter di 17,2. Li potete vedere in questa grafica presa dal report della Lega Serie A:

Un discreto bombardamento verso Andrea Consigli. Otto di questi sono stati indirizzati nello specchio, che corrispondono ad altrettante parate del portiere avversario, di cui un paio notevoli tanto da renderlo il migliore in campo (vedi pagelle). Il nerazzurro più attivo è stato Edin Dzeko, con sette conclusioni arrivate per di più in soli quarantacinque minuti giocati. Ma nemmeno il numero 9 è riuscito a sbloccare il risultato, peccando di concretezza.

POTENZIALE E REALE – L’Inter ha creato molto, non riuscendo però a concretizzare. Ce lo dice chiaro e tondo il dato degli xG. Secondo Understat i nerazzurri hanno creato i presupposti per segnare oltre tre gol. Quasi quattro. I due tiri di Lautaro Martinez, da soli, avrebbero dovuto fruttare un gol. Peccato che non sia successo. Ancora una volta gli uomini di Inzaghi non sono riusciti a concretizzare il lavoro prodotto. Una tendenza già vista in stagione, pagata a caro prezzo.