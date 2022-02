Sanchez, altro che leone. Lautaro Martinez ancora a secco: le pagelle – CdS

Inter, tante le occasioni create nel secondo tempo e tutte sciupate. Approccio al match più che sbagliato e la difesa subisce troppi gol. Sanchez crede di essere un leone, ma ieri secondo il Corriere dello Sport si è dimostrato solamente un gattino. Lautaro Martinez, peggiore in campo, all’asciutto di gol.

LE PAGELLE – Inter, male tutta la difesa ieri contro il Sassuolo, a partire da Handanovic: l’1-0 lo incassa tra le gambe facendo una figuraccia, voto 4,5. De Vrij non riesce ancora a ritrovare sicurezza, voto 5,5. Berardi mette in crisi Dimarco, non lo salvano i tanti cross: voto 5. Calhanoglu tra i peggiori in campo, perde il pallone del vantaggio nero-verde e non accende mai la luce: voto 4,5. Alexis Sanchez da seconda punta non fa mai la cosa giusta, pensa di essere un leone? Ieri era un gattino. Lautaro Martinez ancora a secco di gol in questo 2022, ieri il peggiore in campo contro il Sassuolo, sbaglia una rete clamorosa ed è il volto del momento no dell’Inter: voto 4.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti