Inter-Sassuolo, le pagelle: Lautaro Martinez guida il carro dei 4, Inzaghi da 3

Inter-Sassuolo è terminata 0-2. La peggiore partita dell’era Inzaghi non ha né capo né coda. Zero senso logico in ogni scelta fatta, dall’inizio alla fine. Il tecnico nerazzurro è il protagonista in negativo del disastro collettivo, poi in campo si vede anche di peggio. Tutti insufficienti, dal capitano Handanovic al “nonpiùbomber” Lautaro Martinez. Solo Skriniar prova a salvare la faccia. Di seguito le pagelle di Inter-Sassuolo

SAMIR HANDANOVIC 4 – Inizio terribile, con l’intervento nullo che regala il vantaggio a Raspadori. Il palo non lo salva su Scamacca, la traversa sì su Berardi. Le parate a partita ormai finita servono solo per qualche foto.

Inter-Sassuolo, le pagelle dei difensori

MILAN SKRINIAR 5.5 – L’unico “sufficiente” in mezzo alla mediocrità generale e totale del primo tempo. Si conferma nella ripresa, giocando praticamente da solo contro tutti. Compagni compresi. Il migliore (tra i peggiori).

STEFAN DE VRIJ 4.5 – Stringe i denti per essere in campo e aiutare la squadra ma non è una buona idea contro Scamacca. E non è proprio periodo. Se poi gli annullano pure l’1-2 a tempo scaduto, senza colpe proprie, c’è coerenza.

FEDERICO DIMARCO 4 – Dimentica di marcare Scamacca in occasione dello 0-2 e si preoccupa più di proporsi in attacco che agire da difensore mancino. Mette la mano quando non deve in occasione del gol annullato a de Vrij. Mezzo voto in meno anche per questo.

Inter-Sassuolo, le pagelle dei centrocampisti

MATTEO DARMIAN 4 – Inzaghi lo schiera quasi a sorpresa ed è sorprendente la sua insufficienza. Non entra mai in partita e in fase difensiva è tra i colpevoli nelle azioni-gol del Sassuolo. Esce nell’intervallo.

– Dal 46′ DENZEL DUMFRIES 5 – Fare peggio di Darmian è impossibile, ma recuperare il doppio svantaggio in un nuovo ruolo (quarto di centrocampo, ndr) non sembra una genialata. Si unisce alla confusione improduttiva.

ROBERTO GAGLIARDINI 4 – Deve fare il Barella, che invece è chiamato a fare il Brozovic, ma non ne ha le caratteristiche. Inzaghi lo sposta da destra a sinistra sperando di ottimizzare il gioco dell’Inter, ma in questo modo non riesce nemmeno a limitare i cambi. Gioca un tempo di troppo ma le colpe vanno ricercate altrove.

– Dal 46′ EDIN DZEKO 5 – Permette all’Inter il cambio modulo ma la prima vera occasione da gol, lanciato verso la porta, viene sprecata malamente. La seconda è innocua. E la terza è l’ennesima grande parata di Consigli. Idem la quarta, ma in fuorigioco. Almeno ci prova, giusto?

NICOLÒ BARELLA 4.5 – Davanti alla difesa al momento non ha motivo di esistere e solo Inzaghi si illude che possa fare da vice-Brozovic. Migliora nel secondo tempo, quando può tornare ad agire con più libertà anziché piantato in cabina di regia. Getta la spugna troppo presto.

HAKAN CALHANOGLU 4 – Perde malamente il pallone che porta allo 0-1 sebbene il fallo di Berardi sembri evidente. Si ripete poco dopo. Il problema, quindi, non è arbitrale. Troppo distratto, per niente concreto. Molto meglio nella ripresa con il cambio modulo, in cui funge da principale regista della squadra, ma è troppo tardi per rimediare.

– Dal 78′ ARTURO VIDAL SV – Ha il merito di mettere de Vrij nelle condizioni di segnare a partita già persa.

IVAN PERISIC 5 – Nel primo tempo si fa notare per il braccio alzato nella speranza di “giustificare” la dormita su Scamacca in occasione dello 0-2. Sbaglia la diagonale difensiva e questo scatena l’orgoglio dell’esterno croato, che nella ripresa cresce giocando praticamente a tutto campo. Ma non basta.

– DAL 78′ DANILO D’AMBROSIO SV – Sarebbe anche offensivo dargli un voto, vista la tipologia di sostituzione.

Inter-Sassuolo, le pagelle degli attaccanti

ALEXIS SANCHEZ 4 – Inizia da punta nel 3-5-2 e chiude da trequartista nel 3-4-1-2, senza concludere assolutamente nulla. La fiducia di Inzaghi non viene ripagata ma ai compagni di reparto non va certo meglio. Meno parole, più fatti.

LAUTARO MARTINEZ 4 – La sua pagella è identica ormai da settimane. Il lavoro sporco e l’impegno “difensivo” non gli valgono la sufficienza. Non vede più la porta e sta diventato un problema. L’errore a porta sguarnita a circa 20′ dalla fine è la sua condanna.

Il voto all’allenatore dell’Inter

SIMONE INZAGHI 3 – Prepara una partita che nasce da un’emergenza già nota (le squalifiche di Bastoni e Brozovic) e decide di stravolgere tutto lasciando inizialmente in panchina Dumfries e Dzeko, schierando pure Barella fuori ruolo. Poteva andare peggio? Difficile crederlo. La lettura nella ripresa è figlia della confusione. Di calcistico non c’è nulla. Vale sempre la scusa della panchina inadeguata, ma stavolta è troppo anche per lui. Finora i suoi peggiori 90′ all’Inter. Il peggiore.

I voti degli avversari: il Sassuolo di Alessio Dionisi

SASSUOLO: Consigli 8; Muldur 6.5, Chiriches 7, Ayhan 6.5 (dal 46′ Ruan Tressoldi 6.5), Kyriakopoulos 6.5; Frattesi 7 (dal 70′ Matheus Henrique 6), Maxime Lopez 7; D. Berardi 7, Raspadori 7, H. Traoré 7 (dal 78′ Harroui SV); Scamaccca 7.5 (dal 70′ Defrel 6). All. Dionisi 8