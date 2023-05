Nota tattica di Inter-Milan: Lukaku di nuovo decisivo da subentrato

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Inter-Milan parliamo dell’ingresso di Lukaku.



SUBENTRO DECISIVO – Inter-Milan ha visto ancora una volta Lukaku subentrare a gara in corso. Come di consueto nelle notti di Champions League. E come in tutti i turni a eliminazione il belga è risultato decisivo per il passaggio del turno. Dopo il gol contro il Porto e quello contro il Benfica, stavolta ha scelto la via dell’assist per la rete di Lautaro. Tutto sempre entrando negli ultimi minuti. Forse non l’impatto che sogna, ma comunque un impatto utile per la squadra.

RIFINITORE – Lukaku è entrato al minuto 66, prendendo come di consueto il posto di Dzeko. Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

Sono 16 in 24 minuti. I passaggi sono 11, realizzati all’82%. E la qualità in rifinitura è stata notevole. Al suo attivo 3 passaggi chiave e una grande occasione creata, con un assist per il gol. Quello decisivo, del suo amico Lautaro Martinez. Un ruolo minore per minutaggio per il belga, ma interpretato al meglio dal giocatore. Che non si è intristito né si è messo a fare i capricci, ma è risultato decisivo. Ancora un a volta dalla panchina.