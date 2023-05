Turpin grazia Krunic, ma Cesari approva: «Bravo, esame superato!»

Turpin ha arbitrato il derby di ritorno Inter-Milan. Intervento killer di Krunic su Calhanoglu, ma per il francese è solo giallo. Cesari, nonostante ciò, approva

MOVIOLA DISCUTIBILE − A Mediaset, Graziano Cesari analizza l’arbitrato di Clement Turpin in Inter-Milan: «37 falli, ma esame superato da Turpin. Errore nel primo tempo per fallo fischiato su Giroud. Il francese non la prende con la mano, non c’era nulla. Nella ripresa Barella e Tonali si beccano a vicenda, lui li richiama e li ammonisce. Intervento Krunic su Calhanoglu? Giocatore nettamente in ritardo. Acerbi? Pestone arrivato a pallone lontano: o finge o è accidentale. Acerbi gira lo sguardo per vedere Tonali, il movimento c’è tutto».