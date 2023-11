Napoli-Inter e l’ex Mazzarri che sfida un periodo passato non felice

Domenica sera è in programma il big match Napoli-Inter. L’attuale capolista della Serie A sfiderà la detentrice del titolo di campione d’Italia. C’è un ex che sfida il suo passato: Walter Mazzarri.

VETTA – La sfida Napoli-Inter, in programma domenica sera allo stadio Maradona, dirà molto riguardo il campionato attuale della Serie A. In palio per l’Inter c’è un ulteriore allungo sui campioni d’Italia in carica, attualmente a -8 in classifica. Per i partenopei, invece, perdere o pareggiare vorrà dire che il sogno di un altro scudetto si allontanerà ulteriormente. A inizio anno era impronosticabile un divario tale in classifica tra le due squadre. Complice soprattutto il cambio in panchina del Napoli, che è passato da Luciano Spalletti, autore della grande cavalcata dello scorso campionato, a Rudi Garcia. Il tecnico francese, ha condizionato in negativo l’avvio di stagione degli azzurri, collezionando record negativi. Così, la società partenopea ha scelto di richiamare in carica Walter Mazzarri.

PASSATO – L’attuale tecnico del Napoli ha un passato trascorso con l’Inter non proprio felice. Nel 2013 Mazzarri passò proprio dal Napoli all’Inter. La squadra nerazzurra viveva un periodo particolare, diversi cambi societari e di calciatori. Un periodo di rivoluzione e involuzione, rispetto al recente passato che l’aveva vista vincere in tutte le competizioni. Il tecnico toscano accettò l’incarico e condusse l’Inter al quinto posto in classifica. Ottenne una qualificazione in Europa League, oltre al record in campionato di gol segnati in trasferta. Ma il rapporto durò un anno. Dopo vari risultati negativi, il 14 novembre 2014 Mazzarri venne esonerato dopo un 2-2 casalingo col Verona e con l’Inter al nono posto in classifica. Fu il primo esonero in carriera per lui. Domenica sarà una sfida ancora più intensa per Mazzarri, che ha di nuovo esordito battendo l’Atalanta ma ieri ha perso col Real Madrid.