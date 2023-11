Il Napoli ci prova ma ha la meglio il Real Madrid: vittoria nel finale!

Botta e risposta fra Real Madrid e Napoli nella quinta giornata della fase a gironi di Champions League del gruppo C. Alla fine, però, ha la meglio la squadra di Ancelotti, che vince 4-2 su quella di Mazzarri.

SCONFITA – Appena terminata la sfida di Champions League al Stangiago Bernabeu. Il risultato definitivo di Real Madrid-Napoli, piena di gol ed emozioni, è 3-2. La squadra di Walter Mazzarri cerca di imporsi subito sugli spagnoli, tanto da andare a segno già al 10′ col la rete firmata da Giovanni Simeone su sponda di Di Lorenzo. Basta un solo minuto ai padroni di casa per pareggiare però: Brahim Diaz serve Rodrygo Goes, che dal limite dell’area non sbaglia. Dopo dieci minuti, precisamente al 21′, arriva anche la seconda realizzazione del Real Madrid. Questa volta è il colpo di testa di Jude Bellingham a portare in vantaggio la squadra di Carlo Ancelotti. Il secondo tempo si apre positivamente per il Napoli, che al 47′ riapre i conti grazie al destro vincente di Anguissa. Il Real Madrid, però, non lascia scampo agli azzurri perché nel finale ci sono ancora tante emozioni da vivere. All’84’, infatti, gli spagnoli tornano di nuovo in vantaggio grazie al gol di Nico Paz. Poi al 90+5′ la rete di Joselu chiude definitivamente i giochi. Gli uomini di Mazzarri tornano a Napoli senza tre punti e, momentaneamente, ancora senza la qualificazioni per gli ottavi di finale.