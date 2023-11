Benfica-Inter 3-3, rimonta pazzesca con perla di Frattesi!

Termina sul punteggio di 3-3 Benfica-Inter, sfida valevole per la quinta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. Ecco quanto successo al Da Luz dopo il primo tempo terminato 3-0.

DISTANZE ACCORCIATE – Dopo la non-prestazione del primo tempo, l’Inter torna in campo con tutto un altro piglio nella ripresa, determinata a rendere meno amaro il risultato. E il tutto inizia al minuto 53, quando Bisseck spizza di testa un cross da calcio d’angolo e trova Arnautovic sul secondo palo che sigla il 3-1, convalidato in seguito a un breve check al VAR per possibile posizione di fuorigioco. I nerazzurri ci prendono gusto, tanto che al minuto 58 arriva anche il 3-2 e a firmarlo questa volta è Frattesi: cross dalla sinistra di Acerbi, il centrocampista si coordina e in girata trova una rete spettacolare. Il Benfica prova a reagire, senza però riuscire a rendersi pericoloso come nel primo tempo.

RIMONTA COMPLETATA – Simone Inzaghi mette mano ai cambi e al minuto 72 arriva anche il pareggio: Marcus Thuram con una delle sue solite galoppate si guadagna un calcio di rigore, sul dischetto si presenta Sanchez che spiazza Trubin e completa la rimonta nerazzurra. Gloria anche per Audero che al minuto 82 risponde a un gran tiro dalla distanza di Angel Di Maria, deviando sopra la traversa. Altro episodio degno di nota al minuto 86: brutto intervento di Antonio Silva su Barella: il direttore di gara mostra prima il giallo, poi dopo un controllo al VAR torna sulla sua decisione e mostra al giocatore il cartellino rosso. L’Inter ha un’enorme occasione addirittura per vincerla: al 95′ Dimarco appoggia in mezzo per Barella che fa partire un siluro e a botta sicura la sfera si stampa sull’incrocio a Trubin battuto. Termina così 3-3 Benfica-Inter, ci si gioca il primo posto all’ultima, a San Siro, contro la Real Sociedad.

BENFICA-INTER 3-3

Joao Mario al 5′, al 13′ e al 34′, Arnautovic al 53′, Frattesi al 58′, rig. Sanchez al 72′