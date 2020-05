Nainggolan sale, Vidal a picco: Inter, Conte decisivo? 2 bad boy, un talento

Nainggolan e Vidal sono due centrocampista in orbita Inter, ma in due situazioni opposte nelle dinamiche nerazzurre. L’ex Roma potrebbe tornare nella Beneamata a fine stagione, mentre il cileno è sempre più lontano. Di seguito le ultime novità e la situazione attuale

CHI SALE, CHI SCENDE – Le recenti parole di Piero Ausilio hanno riaperto parzialmente una porticina per un ritorno all’Inter di Radja Nainggolan. Il belga si è separato dai nerazzurri dopo problemi fisici e soprattutto ambientali/caratteriali, ma dopo un grande anno a Cagliari, la situazione potrebbe essere differente. Il calciatore piace a Conte dai tempi del Chelsea, ma la Beneamata lo riaccoglierà? Sicuramente ad oggi è molto più lontano Arturo Vidal. Il cileno, per sua stessa ammissione, è totalmente concentrato sul Barcellona. Bollettino a centrocampo, chi sale e chi scende: King Arturo a picco, ritorno di fiamma del Ninja? Di sicuro, Sandro Tonali piace proprio a tutti. Non sarà un’alternativa ai due bad boy, ma di sicuro un talento su cui l’Inter è attiva e che non vuole farsi scappare.