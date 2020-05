Esposito chiede aiuto su FIFA 20, poi cita Bastoni: “33 di tiro e costi troppo”

Esposito è spesso protagonista su Instagram con stories quotidiane e tanta ironia. Anche questa volta è Alessandro Bastoni a essere citato dal suo giovane compagno, intento a giocare su FIFA 20 “Ultimate Team”. Di seguito il siparietto e il commento dell’attaccante

FINZIONE E REALTA’ – Sebastiano Esposito è evidentemente un appassionato di videogiochi e di FIFA 20. Il giovane attaccante ha chiesto aiuto ai suoi followers su chi comprare e un utente ha consigliato: “Prendi Bastoni”. Il centrale, però, non presenta valori molto alti nella modalità “Ultimate Team”. In particolare, il tiro è decisamente scarso, solo 33. Allora l’attaccante commenta, citando il compagno: “Zio secondo me costi troppo! 33 di tiro è un po’ poco… Non hanno visto la tua trivela, è per quello!”.