Lautaro Martinez via? Inter scatenata: Belotti+Cavani! Nuovi sondaggi

Lautaro Martinez è uno dei nomi più chiacchierati sul mercato, soprattutto in ottica Barcellona. Secondo quanto riporta “Top Calcio 24”, però, i nerazzurri avrebbero un nuovo piano nel caso in cui il Toro partisse. Cavani nel mirino, ma Belotti è il nome nuovo

DOPPIO COLPO? – Le recenti parole di Piero Ausilio su Lautaro Martinez, evidentemente non sono bastate a distogliere i rumors sul Toro. Se davvero l’argentino dovesse lasciare l’Inter, su Top Calcio 24 sono sicuri: Andrea Belotti è il nome nuovo per il mercato nerazzurro. Nelle ultime ore ci sarebbero stati contatti positivi con l’agente. Conte spinge per avere tre attaccanti di livello, quindi l’italiano non escluderebbe l’assalto a Edinson Cavani. La dirigenza è pronta dunque al doppio colpo, ma l’addio di Lautaro oggi non è così scontato.