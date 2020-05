Vidal non pensa all’Inter: “Sto bene! Voglio vincere qui con il Barcellona”

Vidal è il pallino di Conte, che lo vorrebbe nella sua Inter. Dopo la doccia fredda del suo entourage (vedi articolo), lo stesso centrocampista cileno – intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del Barcellona – allontana i rumors di mercato. Di seguito le sue dichiarazioni

GIOIA BLAUGRANA – Arturo Vidal è sempre nei pensieri dell’Inter, ma al momento non sembra pensarci: «È stata una gioia incredibile tornare ad allenarsi, quei due mesi in cui siamo stati rinchiusi sono stati piuttosto lunghi. Ti piace molto di più quando sei in campo con i tuoi compagni di squadra, è un’esperienza molto bella. Ora stiamo tornando e stiamo andando molto bene in allenamento, ma stiamo affrontando mesi molto importanti».

OBIETTIVI – Vidal si concentra poi sulle undici partite di Liga rimanenti e allontana i rumors di mercato legati all’Inter: «Queste 11 partite saranno 11 finali, ne siamo tutti consapevoli e sappiamo che saranno molto difficili. Dobbiamo fidarci di noi stessi, dobbiamo pensare a vincere e anche a farlo nel migliore dei modi. Sarebbe un sogno vincere nove campionati di fila, perché raggiungere un record con così tanti titoli è molto difficile. Mi sento ancora bene e continuerò a combattere e vincere trofei. Pochi giocatori nella storia lo hanno fatto e ne sono orgoglioso. Spero di vincere il nono qui con il Barça».

Fonte: fcbarcelona.com