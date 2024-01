Monza-Inter dopo il giro di boa: fondamentale per un motivo

Dopo aver chiuso il girone di andata con 48 punti, quello di ritorno parte da Monza-Inter. Una gara fondamentale per un motivo in particolare.

RITORNO – Con la vittoria per 2-1 sul Verona e il simbolico titolo di campioni d*inverno, ora è il momento di pensare a Monza-Inter. Prima gara del girone di ritorno, la cui importanza è già grandissima. Per un motivo in particolare. I nerazzurri, infatti, dopo la trasferta in Brianza si fermeranno per giocare la Supercoppa Italiana a Riad, in programma venerdì 19 gennaio alle ore 20.00 italiane (semifinale contro la Lazio). Con una distanza di soli due punti dalla Juventus che insegue, vincere a Monza permetterebbe all’Inter di arrivare allo “stop” ancora in testa alla classifica e, soprattutto, in caso di sorpasso dei bianconeri in occasione della gara saltata, avere sempre la possibilità matematica di effettuare il controsorpasso. Il tutto in ottica del 4 febbraio, con l’attesissimo scontro diretto Inter-Juventus a San Siro.