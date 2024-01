Monza-Inter, che feeling tra Lautaro Martinez e Calhanoglu!

L’Inter si gode i tre punti. Ma la cosa più importante uscita dall’U-Power Stadium è la fantasia ritrovata da Lautaro Martinez e Calhanoglu. Con un feeling sempre più saldo.

SVOLTA – Monza-Inter è stata anche la partita della svolta. Non una svolta di risultati, in cui l’Inter non ha mai mancato appuntamento. Ma una svolta mentale, dopo qualche settimana passata a ripensare su pareggio – visto a Genova – e una prestazione non perfetta contro il Verona. In Brianza invece – nonostante non un avversario di primo livello – l’Inter è tornata a brillare sotto molti punti di vista. Il primo, sicuramente, la musica perfetta tra centrocampo e attacco. I cinque gol sono il riassunto perfetto di una comunicazione organizzata tra i due reparti. In gol sono andati Lautaro Martinez, Calhanoglu e Thuram. Tutti e tre sono arrivati in rete dopo aver “discusso” bene la palla in campo. E questa cosa non si vedeva da un po’.

MICIDIALE – Cinque gol, con due doppiette e un gol singolo, quello di Tikus, che scaccia via i fantasmi di fine anno. Thuram è tornato a sbloccarsi. Adesso è il momento di rimettersi in carreggiata in attesa della semifinale di Supercoppa Italiana per poi essere pronto al derby d’Italia contro la Juventus. Stessa cosa per Hakan Calhanoglu che ha trascinato la sua Inter insieme a Lautaro Martinez. Proprio con l’argentino in avanti, il turco ha trovato la serenità in campo che cercava da anni e sicuramente il feeling tra i due è sempre più in crescita.

TRASFERTA – Un risultato positivo per l’Inter, non solo per i tre punti, ma anche per restare in vetta e poter ben sperare quando lascerà la Serie A per volare in Arabia Saudita. Proprio la trasferta in Medioriente potrebbe mettere in discussione la vetta dell’Inter. Ecco che i tre punti a Monza valgono quasi il doppio per poi recuperare la giornata che andrà persa.