Monza-Inter 1-5, cinque dati statistici che potresti non sapere

Monza-Inter 1-5 è la vittoria più larga della stagione in trasferta. Questo è anche uno dei dati statistici particolari proposti dalla goleada di ieri all’U-Power Stadium.

OTTO – I mesi dopo cui l’Inter ha di nuovo segnato almeno cinque gol in una partita in trasferta: quella contro il Monza è la prima volta in stagione. Non succedeva dallo 0-6 al Bentegodi contro il Verona del 3 maggio 2023: anche lì segnarono Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez (quest’ultimo doppietta).

DIECI – I mesi passati dall’ultima partita con due rigori a favore dell’Inter. Era il 10 marzo 2023, sconfitta per 2-1 contro lo Spezia. Anche in quel caso con due rigoristi diversi, ma Lautaro Martinez si era fatto parare il suo da Bartlomiej Dragowski mentre poi Romelu Lukaku aveva segnato.

VENTIQUATTRO – Gli anni dal precedente successo in un Monza-Inter, in quello che all’epoca si chiamava ancora Brianteo. Era ovviamente Coppa Italia, dato che i brianzoli sono in Serie A solo dalla scorsa stagione (dove ottennero un pari per 2-2), 0-1 il 5 settembre 1990 decise Andreas Brehme su calcio di rigore. Sette giorni dopo si giocò però di nuovo in Brianza nello stesso impianto di ieri, perché il Meazza non era disponibile, con una vittoria per 2-1 nella gara di ritorno.

QUARANTUNO – I gol realizzati da Calhanoglu in duecentoventidue presenze in Serie A, ottantasette con l’Inter e centotrentacinque col Milan. Quella di Monza-Inter però è la sua prima doppietta nel campionato italiano: l’ultima coi rossoneri il 24 settembre 2020 in Europa League contro il Bodo/Glimt.

CINQUANTUNO – I punti conquistati dall’Inter nelle prime venti giornate di Serie A. Il record assoluto nella storia del club è della stagione 2006-2007, quando alla prima giornata del girone di ritorno furono cinquantaquattro su sessanta disponibili. Ma all’epoca il vantaggio sulla seconda (la Roma) era di undici lunghezze.