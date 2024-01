Tiago Djalò non andrà all’Inter: pianificate le visite con la Juventus

Tiago Djalò giocherà in Italia, ma non all’Inter bensì alla Juventus. Il difensore portoghese, infatti, in settimana arriverà a Torino per le visite mediche.

CHIUSO − La Juventus ha chiuso l’acquisto di Tiago Djalò per circa tre milioni e mezzo di euro. Come riferisce Matteo Moretto di Relevo, il difensore portoghese, ancora ai box dopo il lungo infortunio, arriverà a Torino per le visite mediche e per firmare un contratto fino al 30 giugno 2028. L’Inter ha abbandonato la pista, vista la non volontà di fare aste e di prendere il difensore a gennaio. L’idea era quella di acquistarlo a zero in estate.