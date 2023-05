Mkhitaryan dallo scetticismo a protagonista: Milan-Inter da MVP!

Henrikh Mkhitaryan è arrivato la scorsa estate a parametro zero dalla Roma in mezzo allo scetticismo di gran parte dei tifosi. Non ci ha messo però molto a prendersi un ruolo da protagonista a centrocampo. E in Milan-Inter ha dimostrato perché Simone Inzaghi non ci rinunci praticamente mai.

PROTAGONISTA – Henrikh Mkhitaryan in poco tempo è diventato uno dei punti fermi del centrocampo di Simone Inzaghi. La sua prestazione in Milan-Inter (ma non solo) ha anche fatto capire il perché. Arrivato a parametro zero (fra tanto scetticismo) come alternativa a centrocampo, l’armeno si è guadagnato sempre più spazio fino ad arrivare a essere un vero e proprio protagonista della squadra. Corsa, quantità, qualità e inserimenti. Mkhitaryan ha dimostrato tutte le sue doti lungo tutta la stagione e ieri sera non ha fatto eccezione. Tanto che è stato lui il migliore in campo nominato dalla UEFA, grazie al gol dello 0-2 ma non solo.

RIPOSO – Mkhitaryan ha riposato pochissimo in questa stagione. Simone Inzaghi ha praticamente sempre puntato su di lui da titolare, anche se nella gara dello scorso sabato contro la Roma è rimasto a guardare i compagni dalla panchina. Difficile accada anche contro il Sassuolo, dal momento che Hakan Calhanoglu è uscito acciaccato da Milan-Inter (vedi articolo) e il tecnico vorrà averlo al 100% per la gara di ritorno in programma martedì a San Siro. Mkhitaryan quindi è pronto a scendere in campo anche contro i neroverdi, per guidare ancora una volta il centrocampo nerazzurro verso un importante risultato in vista del futuro.