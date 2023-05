Gregucci: «L’Inter col terzo gol era già a Istanbul! Poco dal Milan»

Per Gregucci l’Inter avrebbe dovuto (e potuto) trovare già il terzo gol ieri nell’andata, in modo da chiudere ogni velleità di rimonta del Milan. A Radio Radio – Lo Sport, l’ex difensore con un passato in nerazzurro da collaboratore di Mancini commenta il derby.

A UN PASSO – Angelo Adamo Gregucci si aspettava un derby diverso: «Ho visto il Milan contro la Lazio nell’ultima partita e pensavo un po’ meglio. Invece è stata colpita da un piazzato, lì la gara si è rotta perché il primo tempo undici tiri in porta da parte dell’Inter e uno del Milan. Poteva segnare la qualificazione, perché se l’Inter avesse segnato il terzo gol sarebbe già sull’aereo per Istanbul. Il Milan però non è ancora sconfitto: metti che palla al centro al ritorno fai un gol e uno viene espulso e la qualificazione è riaperta. Ma mi aspettavo qualcosa di più del Milan, dalle ultime tracce del campionato con la partita con la Lazio ben giocata. L’Inter arriva a questo scorcio di stagione con tutta la rosa e buona condizione, poi vincere aiuta a vincere. La vela è gonfia, il vento ce l’ha in poppa».