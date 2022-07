Mkhitaryan, legame con l’Inter forte da prima: da bestia nera a risorsa

Henrikh Mkhitaryan è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter (qui l’annuncio). Si consolida così un legame già forte tra l’armeno e i colori nerazzurri.

TRENO ARMENO – Con l’acquisto di Henrikh Mkhitaryan, l’Inter consolida il reparto di centrocampo. E, grazie alla sua duttilità, l’armeno può rivelarsi un’importante risorsa anche più avanti, riuscendo a disimpegnarsi da seconda punta. Ma c’è un altro motivo – meno tecnico ma più statistico – che può far sorridere i tifosi nerazzurri.

EX BESTIA NERA – L’Inter era infatti la vittima preferita in Italia per Mkhitaryan. In tre stagioni con la maglia della Roma, l’armeno ha siglato ben tre gol contro i nerazzurri. Altrettanto bene ha fatto solo contro Genoa e Parma. Il primo gol di Mkhitaryan all’Inter arriva nel 2-2 del 19 luglio 2020 allo stadio Olimpico: l’ex 77 giallorosso segnò il momentaneo 2-1, su assist di Edin Dzeko e prima del pareggio di Romelu Lukaku, entrambi nuovi compagni a Milano. Le altre due reti arrivano invece a San Siro, entrambe in un 3-1 per i padroni di casa. La prima il 12 maggio 2021: anche lì su assist di Dzeko e prima di un gol di Lukaku. La seconda invece lo scorso 23 aprile, a rendere meno amara la sconfitta. E, ironia della sorte, questo rimane anche l’ultimo gol di Mkhitaryan con la Roma, prima di passare all’Inter.