Vidal, offerta Flamengo accettata! Annuncio nei prossimi giorni?

Arturo Vidal, centrocampista cileno dell’Inter, avrebbe accettato l’offerta da parte del Flamengo: annuncio nei prossimi giorni?

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato da UOL Esporte, il Flamengo dovrebbe annunciare nei prossimi giorni l’arrivo di Arturo Vidal. Il centrocampista dell’Inter avrebbe accettato l’offerta da parte del club brasiliano per un anno e mezzo di contratto, vale a dire fino alla fine del 2023. Tali informazioni sono state fornite per la prima volta da Benjamin Back. Non sarebbero ancora arrivate le firme, quindi il Flamengo non avrebbe ancora confermato ufficialmente.

Fonte: UOL.com.br