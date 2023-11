Mkhitaryan in Atalanta-Inter porta in campo sia lotta che qualità

Atalanta-Inter non è stata la partita più brillante di Mkhitaryan. Ma l’armeno ha saputo trovare il suo momento, mettendoci la lotta finché è servito.

SEMPRE IN CAMPO – Perché Mkhitaryan gioca sempre? Questa è la domanda che accompagna praticamente ogni partita dell’Inter di questa stagione. E nella vittoria con l’Atalanta è arrivata un’altra risposta. Nuova per certi versi. L’armeno infatti è stato decisivo in entrambe le fasi di gioco.

DIFESA IN AVANTI – Mkhitaryan è partito da titolare nel suo consueto ruolo di interno sinistro di centrocampo. Questa è la sua heatmap presa da Whoscored:

Partendo da sinistra l’armeno si è trovato un po’ ovunque. Sia per aiutare la manovra, specialmente nelle ripartenze, che per coprire. Nei suoi 70 minuti in campo ha dato solidità con 2 falli subiti, 2 intercetti, 6 duelli vinti su 7, 3 contrasti e 4 recuperi. Interventi formalmente difensivi, realizzati però anche sulla trequarti offensiva. E che da questa zona hanno portato poi alla creazione di occasioni. Una per Dimarco e una per Lautaro.

OCCASIONI CREATE – Il numero 22 infatti è stato il migliore dell’Inter nella fase di rifinitura. Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

In 70 minuti Mkhitaryan ha toccato 43 palloni, nettamente il meno presente dei centrocampisti dell’Inter esterni compresi. I passaggi sono 31, di cui 25 realizzati (83%), di cui 18 in avanti. E qui arriviamo alla qualità: per l’armeno 3 passaggi chiave (quanti tutto il resto dei suoi compagni sommati), 3 occasioni da gol create (idem) e un assist. E per quanto il gol di Lautaro sia un assoluto pezzo di bravura individuale, l’assist è di Mkhitaryan. È lui a recuperare il pallone, due volte, davanti all’area dell’Atalanta. E poi a servirlo al compagno. Nel tabellino resta il riconoscimento di una partita passata a cercare la qualità nel sacrificio.