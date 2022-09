Milan-Inter porta la resa nerazzurra: stagione da riavviare fin da subito

Milan-Inter è finita con una sconfitta che deve far riflettere in casa nerazzurra. La squadra ha mostrato evidenti limiti sia di testa siatattici.

CROLLO DRAMMATICO – Quando doveva dimostrare un passo in avanti, l’Inter è crollata. Facendo quasi tutto da sola. O almeno, mettendosi nelle condizioni peggiori possibili tutto da sola. Perché il Milan ha sicuramente i suoi meriti per una vittoria che ristabilisce i rapporti di forza già definiti alla fine dello scorso campionato, ma i nerazzurri sono crollati sotto il peso dei propri limiti. Già visti sia durante il precampionato sia nella scorsa stagione.

PROBLEMA DI TESTA – L’Inter ha perso per colpa dei suoi limiti mentali. Apparsi in modo finanche drammatico appena le cose sono andate storte. Il gol dell’1-1 ha cancellato gli uomini di Inzaghi dal campo per quaranta minuti buoni, tra fine primo e inizio secondo tempo. Un errore in impostazione e la squadra scompare. Consegnandosi al pressing avversario senza più riuscire a tenere un pallone. Per molti, troppi minuti. Una crisi mentale nata da un proprio errore. Che ha regalato di fatto la partita al Milan. Un difetto già emerso nella scorsa stagione, anche in partite poi vinte tipo la finale di Coppa Italia. Un difetto strutturale, che invece di migliorare sembra persino peggiorato. A questo nel derby sono sommati i problemi tecnici.

PROBLEMA TECNICO – L’Inter per tutta l’estate ha palesato una sua tenuta difensiva deficitaria. E questo inizio di campionato l’ha sempre e solo confermata. Samir Handanovic solo contro lo Spezia ha mantenuto la porta inviolata. Ma nei due big match le spie degli allarmi si sono accese tutte: sono arrivati infatti sei gol totali al passivo. Uno score totale in questo campionato che vale quasi un quinto delle reti subite in tutta la stagione 2021-2022. Un problema c’è, ben evidente. E non è solo tattico. Perché il 2-1 arriva in una situazione di superiorità numerica, su due giocate leggibilissime. Ancora, un problema di testa. Che aggrava il problema tecnico. Per un totale di molto, ma davvero molto su cui lavorare. Anche se siamo solo alla quinta giornata.